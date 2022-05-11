關愛基金確診津貼未能應對疫情　議員批對中低家庭資助少

政府在疫情初期透過關愛基金發放確診津貼，資助因確診住院而未能上班的打工仔女。立法會民政事務委員會今早(11日)召開會議，身兼關愛基金督導委員會委員、議員鄧家彪對確診津貼未能應對第5波疫情感到遺憾，指不少市民未能住院，僱主亦不願意提供病假。

鄧又指學童上課前需每天進行快測，這筆開支對基層家庭無疑造成壓力，而幼兒更可能需要使用口含式的快測棒，一支就要40港元，建議當局提供更多防疫津貼照顧中低層家庭。

另一議員陳家珮亦批評政府缺乏關顧有子女的家庭，幼兒方面，教育局沒有協助家長購買口含式的檢測棒，而針對有特殊學習需要的小朋友的資助更少，不少有需要的小朋友只能夠排隊1至2年接受評估，評估後再等1至2年才可以接受治療，錯過治療的黃金時期。

勞工及福利局局長羅致光回應指，政府資助領取書簿津貼和綜援的家庭購買檢測棒，在幼兒需要採用口含式檢測棒方面則會和教育局討論意見，但認為不需要動用關愛基金。在特殊教育需要學童方面，他指會為輪候評估的幼兒提供訓練津貼，針對症狀較輕的小朋友有關計劃亦會延續。他又坦言衞生署在聘請相關人手亦有困難，會繼續努力。