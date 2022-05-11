立會二讀住宅租金扣稅法案　扣稅額上限10萬冀下年度實施

新一份《財政預算案》中，政府提出住宅租金開支扣稅，適用於無物業的薪俸稅納稅人，每年上限10萬港元。立法會大會今日（11日)舉行大會，就有關的《2022 年稅務 ( 修訂 ) ( 關於住宅租金的稅項扣除 )條例草案》進行首讀及二讀。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，有關措施旨在減輕無持有任何物業的薪俸稅及個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔，期望法案可於今年夏季立法會休會前通過，措施將可如期在2022至23課稅年度起實施。根據條例草案建議，納稅人或同住配偶承租的自住單位都可作申索稅項扣除，扣稅額上限為每課稅年度10萬港元。合資格納稅人可在今年的報稅表上，填報預計租金資料，條例通過後，稅局會在評定下個課稅年度應繳稅項時作扣除。

許續指，措施估計惠及43萬名納稅人，政府稅收減少33億港元。為為確保措施有針對性、防止濫用、構成雙重稅務利益或用作避稅，法案列明不適用的多種情況，包括申請者及配偶不得是任何物業的實益擁有人，及所租住的物業不能由子女、父母、兄弟姊妹等相聯者持有等。