康文署分階段開放泳池及泳灘　工會促解決救生員人手問題

雖然港府早前宣布放寬防疫措施，允許泳池及泳灘自本月5日起重開，但康樂及文化事務署以池水過濾及消毒程序未及完成為由分階段開放泳池及泳灘，未能如期於當日全面開放38個泳池及42個刊憲泳灘。立法會議員梁子穎聯同香港政府拯溺員總工會及港九拯溺員工會今日(11日)召開記者會，指未能如期全面開放有關場地，涉及積存已久的救生員人手不足問題，質疑署方圖掩飾情況。

工會發現自本月5日以來，一直未見任何季節性救生員於沙灘及泳池當值，推算現時康文署仍缺乏三成或以上救生員，導致泳池需分階段重開，只有約三成沙灘提供救生員服務，認為應盡快檢討康文署救生員的職系，着手解決救生員不足的問題。

工會亦指，留意到大部分泳客於游泳後仍未佩戴口罩，但沙灘內其他人員沒有主動勸諫及巡查，相關工作落到救生員身上，令人手短缺的救生員團隊面臨更大的工作負擔，亦未能有效執法。工會又發現不少市民於未有救生員服務的泳灘游泳，康文署只安排1至2名救生員直往有關泳灘應對突發情況，泳客安全未能受到保障。