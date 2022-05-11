大灣區青年就業計劃僅半數名額獲聘　羅致光：會檢視宣傳成效

政府早前推出「大灣區青年就業計劃」，設有2,000個名額，但有議員關注截至本年1月底，當局只接獲企業就聘用約1,100名畢業生提交領取津貼的初步申請。勞工及福利局局長羅致光今日(11日)回覆指，現時計劃下受聘的畢業生已全部入職，局方亦已聯同勞工處對該計劃進行評估研究，例如檢視該計劃的宣傳成效，料於今年內完成，又強調會參考有關結果，並考慮各持份者的意見來訂定未來路向。

他指，計劃共接獲417間企業提供約3,500個職位空缺，創科及非創科職位約各佔一半，畢業生共提交逾2萬份求職申請，故認為有關宣傳工作有效鼓勵企業及畢業生參與計劃。另外，政府一直留意疫情對計劃可能造成的影響，跟進企業安排受僱畢業生到大灣區內地城市工作的情況，並在有需要時提供協助。截至今年2月底，該計劃下約8成半入職者已到內地展開工作；其餘約15%主要擔任創科職位，按計劃規定，他們須派駐香港及大灣區內地城市各約6至12個月，故部分現時仍在香港工作。

他另指，民政事務局在支援青年在香港和大灣區內地城市創新創業方面已推出2項資助計劃，當中創業計劃共資助16個非政府機構推行的青年創業項目，為約230家青年初創企業，涉及800名多香港創業青年提供資本資助，以及向約4,000名青年提供創業支援及孵化服務。視乎疫情的最新情況，獲資助機構會逐步協助青年創業團隊落戶大灣區內地城市的雙創基地。體驗計劃則資助15個非政府機構舉辦大灣區內地城市創業基地短期體驗項目，估計約有700名青年人受惠。