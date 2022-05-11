香港郵政推「香港懷舊小食II」郵票　臭豆腐蛋撻等做主角

手寫一封信再貼上郵票，對許多香港人來說變得陌生，惟別具一格的特別郵票或會令人重拾寫信的動力。香港郵政今日(11日)宣布，將於本月26日推出以「香港懷舊小食II」為題的特別郵票及相關郵品，以包括雞蛋仔、臭豆腐及生菜魚肉等多款香港經典美食做主角。

香港郵政繼去年推出「香港懷舊小食」特別郵票後，今年續發行「香港懷舊小食II」一套6枚郵票及郵票小型張，以懷舊小食作郵票設計，如蛋撻、生菜魚肉、格仔餅、龍鬚糖、馬仔及芝麻卷等。郵票小型張的齒孔印有香港的英文縮寫「HK」字樣，小型張並展示臭豆腐、燒賣及飛機欖3款經典小食。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）將於明日(12日)起發售「香港懷舊小食II」正式首日封。至於特別郵票及相關郵品將於本月26日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。同時，各郵政局亦將於同日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。