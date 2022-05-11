認無交選舉申報書　2名前年立會選舉候選人明判刑

廉政公署落案起訴2020年立法會換屆選舉，新界西地方選區2名屬同一名單的候選人，沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書。2星期前2人在觀塘裁判法院承認控罪。案件原定今日（11日）判刑。但由於控辯雙方就有關量刑的案例有爭議，主任裁判官錢禮指須時考慮，將案件押後至明天（12日）判刑，2人今天須繼續還押懲教署看管。

被告早前承認的案情指，2名被告趙寶琴（47歲、護士）及王振霖（41歲、巴士司機）於2020年立法會選舉提名期內報名競逐新界西地區直選。2人分別為同一名單的第一及第二名候選人。有關選舉其後按《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規例》中止。據上述規例及《選舉（舞弊及非法行為）條例》，候選人要在2020年9月29日或之前，向選舉事務處提交選舉申報書，但2名被告經選舉事務處提醒後，都無在限期前呈交申報書。選舉事務處遂將事件轉介廉署調查。

辯方進一步求情指，2名被告承認因疏忽而漏交選舉申報書，但其後已補交相關文件，過程中亦沒有任何選舉支出，顯示他們無意損害選舉廉潔及公正性。辯方指，趙寶琴是一名社康護士，服務社會超過10年，須要照顧年邁的母親。而王振霖曾設立社企助退休人士就業，熱心服務區內長者。王承諾不會重犯及參選，希望法庭輕判。

案件編號：KTCC 153/2022