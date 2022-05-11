租實體舖偽裝虛擬貨幣交易所　警拘一男涉偷150萬港元泰達幣

警破月初虛擬貨幣盜竊案，揭發有人租用商舖，偽裝成虛擬貨幣交易所，並相約賣家到場交易，及後經商舖後門遁逃而去。警方翻查大量閉路電視，於昨日(10日)在深水埗以涉嫌「盜竊」，拘捕一名姓劉(24歲)男子，他報稱為酒吧員工，警方同時檢獲一批男子犯案時衣物、頸鏈及懷疑涉案手提電話。案件現由油尖警區刑事支援隊跟進，不排除有更多人被捕。

事發本月4日，一名虛擬貨幣女賣家透過Whatsapp群組結識一名買家，並相約於同日下午，前往尖沙咀一商場店舖內交收，事主帶同兩名友人及職員赴約，發現該舖為虛擬貨幣交易所，買家則為現場職員，她依照指示將面值約150萬港元虛擬貨幣，轉帳至買家指定電子錢包內，對方隨即聲稱要到一旁的職員室提取現金付款。事主其後發現自己被反鎖在交易所內，該名買家已離去無蹤，始發現自己受騙，於是報警求助。

油尖警區刑事調查隊高級督察湯蒨彤指，警方發現該店舖為空殼公司，於今年4月以4,000港元租用，惟店內點鈔機並無接駁電源，電腦亦只有空殼，不排除為偽裝虛擬貨幣交易所的道具。警方相信賊人進入職員室後，經店舖後門進入相連店舖後逃去。警方呼籲市民投資交易虛擬貨幣時，要加倍留意風險，與陌生人面對面交易時更要小心，應盡量揀選信譽良好的網上平台。