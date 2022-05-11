文化發展落後　議員倡制訂藍圖支援業界

按去年內地的規劃，冀香港能成為中外文化藝術交流中心，惟港府過去屢被批評缺乏長遠的文化藝術發展方向，導致本地文化發展落後於鄰近地區。有議員今日(11日)在立法會會議上提出「制訂未來5年文化藝術政策及發展藍圖」議員議案，要求港府在架構重組後，盡快制訂長遠藝術文化政策，以及增加對業界疫後復常的支援。

提出議案的議員鄭泳舜表示，希望架構重組後的文化旅遊局，可以盡快制訂藍圖，以助發展為中外文化藝術交流中心，進一步提升市民對中華文化的認識和認同，建議透過產業形式來推動，以增加觀眾和就業職位。鄭又指，在2021至22年度，雖然港府共投放57億港元資金發展藝術文化，但大量資金用於公共演藝場地或圖書館和博覽館，資助藝術團體的只有4億港元，比例極少，促當局檢討現時藝文撥款分配和機制。

另外，在疫後復常方面，鄭指業界有許多聲音反映，礙於場館關閉，經營艱難，結果造成人才流失。港府應在短時間內增加支援，以及設文化電子消費券，例如消費券內包含1至2場的文化表演。

旅遊界議員姚柏良亦指，文、旅融合是全球趨勢，香港具有不少文化歷史故事，可以吸引遊客來港。但要規劃有關路線，政府需完善旅遊配套，例如上落客停車位、行人路、洗手間，以及社區承受能力等。姚又要求港府須做好內部協調之餘，更要與內地政府加強溝通，制訂長遠的路線圖。

議員馬逢國指出，「打鐵必需自身硬」，本港須提升自身文化實力，不應只限於硬件建設，卻缺乏基礎文化教育以及人才培訓。他認為港府應該在中等教育階段，設立專門的藝術學院，增加藝術人才和年輕觀眾群。他又批評，香港近年缺乏文化定位，以及強而有力的部門引領，難以吸引商界投資發展，建議政府設立專項發展基金，達致將文化「走出去，請進來」。

署理民政事務局局長陳積志表示，文化是展現軟實力的載體，本港匯聚海內外的優秀人才，香港必需確立文化立足點，以促進中華文化在國際的影響力，亦能提升香港作為國際大都會和宜居城市的地位，以及吸引人才。陳表示，今年度港府投放予藝術發展59億港元，比對5年前的43億港元增加近4成，而政府一直投過創意致優計劃，以及電影發展基金等，培育人才和促進初創企業發展，希望能融入國家發展大局，並打造香港成為亞洲創意之都。