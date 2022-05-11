近兩輪防疫抗疫基金仍有行業未完成審批　美容佔最多

政府早前推出第5及6輪防疫抗疫基金，幫助受影響行業，但截至上月29日，最近兩輪均有個別行業未有完成審批，當中包括餐飲、美容院、按摩院及派對房間、髮型屋及健身中心等。另外，兩輪計劃當局接獲餐飲業申請及美容院、按摩院及派對房間申請最多，而美容院、按摩院及派對房間未審批數量亦最多。

根據政府回覆議員的書面質詢，第5輪基金，餐飲業有20482宗申請，獲批申請數目達19184宗，拒絕申請數目則有745宗，申請上訴則有3宗；至於第6輪基金，餐飲業則有19738宗申請，獲批有18640宗，拒絕有475宗，8宗提出上訴。美容業方面，兩輪均是有13013宗申請，當中9730宗獲批，拒絕數目達1568宗，上訴宗數亦達1090宗。

當局提到，未完成審批的原因是正等待申請人提供補充資料和證明文件。而美容業方面，當局解釋，由於涉及申請眾多，而措施涵蓋的業務性質並非單一，加上有關處所現時並無發牌制度規管，因此審批申請需時較長。尚在處理的約 1 700 宗個案中，約 500 宗為待批個案，包括有待申請人提交欠交的銀行帳戶文件及覆核誤填的銀行資料，另有約 1 000 宗個案為須跟進的個案。