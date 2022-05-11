康文署下周一推新措施　打擊排隊黨及團體炒場活動

政府自上月21日重開部分康文署場地，即出現「炒場黨」，籃球場兩小時約300元的公價更被炒至1,800元。康文署今日(11日)宣布，繼本月1日推出一項打擊「炒場」措施，針對簽場後違規轉讓設施予他人使用的懷疑「炒場」者後，將在下周一(16日)再推出3項新措施，包括打擊「排隊黨」、打擊利用他人身份訂場及打擊團體「炒場」活動，以進一步打擊租用康體設施的懷疑「炒場」活動。

由下周一起，康文署將調整「康體通」各預訂途徑的服務時間，以打擊懷疑「炒場」人士利用「排隊黨」深夜在「康體通」訂場櫃枱及自助服務站外排隊輪候。在新安排下，利用「康體通」網上預訂服務的市民可優先訂場，市民可在早上7時起登入「康體通」系統預訂7天內可供預訂設施；而「康體通」訂場櫃枱及自助服務站將延遲15分鐘，即於早上7時15分才開始提供預訂設施服務。

此外，康文署將在下周一中午起新增一項網上預訂功能，「康體通」用戶可選擇透過「智方便」進入「康體通」網上預訂系統，有助加強核實康樂設施租用人身份及防止「炒場」者利用他人身份訂場。現有的用戶經下載及登記成為「智方便」用戶，並首次透過「智方便」應用程式登入「康體通」時連結帳戶，往後便可以選擇使用個人流動電話上的「智方便」程式，以驗證的身份登入預訂系統，免除輸入驗證碼，以更快捷地登入「康體通」訂場或報名參加康體活動。市民亦可於申請成為「康體通」用戶時選擇使用「智方便」的「填表通」功能，自動填寫個人資料，簡化申請程序。由於「智方便」登記需要身份核實，確保每個香港身份證號碼只能登記一個戶口，並只可以綁定於一部智能手機上，因此「炒場」者將不能使用其他「智方便」登記人的身份預訂場地。

康文署表示曾接獲投訴，懷疑有團體在預訂康體設施後進行「炒場」活動，透過向場地申請轉換取場負責人，將已租訂的時段違規轉讓予他人。康文署將於下周一起收緊團體轉換取場負責人的安排，不再接受團體申請轉換活動負責人；有關活動負責人姓名經康文署批准信確認後，不得更改。只有批准信所載的活動負責人或團體申請人才可在預訂時段到有關場地憑個人身份證取場。