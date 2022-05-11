積金易平台年底完成開發　明年首季系統測試

針對構建「積金易」平台的發展進度，財經事務及庫務局局長許正宇以書面回覆議員質詢時指出，目標最快在今年底前完成積金易平台開發，明年第一季作系統測試，以期讓受託人及其強積金計劃最快於明年4月起依次有序地過渡至平台，使平台得以在2025年全面運作。

至於取消強積金「對沖」安排的配套措施，他指積金局和平台公司會全力配合勞工及福利局和勞工處的工作，包括有關專項儲蓄戶口計劃的具體運作和宣傳推廣。政府亦計劃在今年6月動議修改《強制性公積金計劃(一般)規例》(《規例》)，把中央人民政府、 中國人民銀行及內地3間政策性銀行納入為《規例》 下的「獲豁免當局」，以便利強積金基金投資於該等機構發行或無條件擔保的債券。

對於議員關注在社會事件及疫情打擊下，政府如何鞏固香港金融國際中心的地位，他指已開展落實施政報告及預算案內一系列有關發展金融產業措施的工作，包括繼續擴大與內地金融市場互聯互通，發展香港離岸人民幣金融產品等，政府亦同時透過不同的渠道在國際間及內地推廣香港的良好形象。