認助囚犯帶煙入監倉　懲教助理與釋囚判監

2名懲教署人員涉嫌串謀他人，以縱容1名囚犯未經授權管有及使用手提電話，及為該名囚犯將未經授權的香煙帶進監獄。廉政公署經調查後，共拘捕5名男子，控以串謀公職人員行為失當罪。案中其中1名二級懲教助理及一名釋囚，今天（11日）在區域法院認罪。法官判刑時指懲教署目的是讓在囚人士懂得守法，故串謀懲教人員的行為必須嚴懲，以儆效尤。考慮到2名被告的背景及案中角色後，法官決定分別判2名被告7個月和6個月監禁。

本案共涉及5名被告，分別為楊敬倫（43歲、一級懲教助理）、李浩維（26歲、二級懲教助理）、劉燕俊（28歲）、張銳明（36歲）及林翰祺（23歲），劉張林3人曾為塘福懲教所的囚犯。今天李浩維及林翰祺認罪被判監，另3人則不認罪候審。李林2人今同意之案情指，林於2020年9月3日出獄後，仍在獄中服刑的劉多次用手機發短訊給林，要求林替他的電話號碼帳戶增值，及要求林拜託李將香煙帶入獄中再交到他手。最終林把劉託付的事辦妥，為劉的電話帳戶共增值850港元，及讓李先後5次分別將5包香煙及1張電話儲值卡帶進監獄。此外，李、張及林都是一個名為「CMO」WhatsApp對話群組的成員，3人曾經在群組討論劉經常在清早致電給張和林的事。

辯方求情指，李是民安隊成員及社會福利署的義工，服務懲教署期間曾獲得嘉許，事發後被告對昔日的同僚感到抱歉，因為其行為使懲教署蒙羞。林曾因販毒坐牢，在獄中認識劉，本着朋友關係才會幫劉犯案，但案中⻆色只是輕微，僅負責傳話。法官判刑時指，控罪性質嚴重，李違反懲教署對他的信任，不過沒有證據顯示2人從中獲利，似是只有劉一人得益。最終判處李監禁7個月，林則監禁6個月。廉署發言人強調，執法人員肩負維護法紀的使命，必須時刻維持高度誠信，恪守法規，切勿參與貪污或非法勾當。

案件編號：DCCC 299/2021