清潔工津貼2至4月發逾4.3億港元　每月超過7.2萬人受惠

新冠肺炎疫情期間，前線清潔人員、保安員等仍需工作，服務大眾，港府於第6輪「防疫抗疫基金」預留款項，於2至6月津貼相關前線員工每月2,000港元。財經事務及庫務局局長許正宇今日(11日)書面回覆議員質詢時表示，措施實行至今，超過70個部門已經由其承辦商安排向於2至4月值勤外判員工發放合共逾4.3億港元津貼，每月受惠人數超過7.2萬名前線人員，向他們在疫情嚴峻期間盡忠職守予以肯定。

議員張欣宇指，在該期間或會有屋苑更換物業管理公司，擔心物業管理公司在交接期間遺漏為前線人員申請津貼。許正宇回應指，合資格大廈在受資助期內如更改聘用的物管公司，新聘用的物管公司即使尚未正式開始為該合資格大廈提供服務，亦可於本月31日前，為將接手管理該合資格大廈而聘請的前線物管員工提交申請。計劃會按照員工數目及服務月份發放津貼。

許補充，當該物管公司正式提供物管服務後，假如實際聘用的前線物管員工的數目有所變動，當局會因應該物管公司提交的補充資料調整發放津貼金額，例如因增聘人手而發放額外津貼，或因減少人手而要求該物管公司退還多收取的津貼。