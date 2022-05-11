今增280新冠確診　包括32宗輸入個案　再多3名患者離世

本港新冠肺炎疫情趨緩。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增280宗確診病例，包括32宗輸入個案；另醫管局再呈報多3名患者離世。第5波至今累計個案共1,194,740宗、共9,142名死者。今日共有24宗學校呈報有確診個案，涉及15名學生及9名職員，分別來自23間學校。早前爆疫的元朗牡丹金閣尚品火鍋店再多3名食客染疫。

輸入個案方面，其中22宗經核酸檢測確診，10宗經快測呈報。病例內有16宗在機場發現，包括8宗為昨日(10日)抵港人士，涉及6個航班，包括1宗JL029，2宗AI1314，2宗SQ894，1宗EK384，2宗KE607，1宗5J272；另7宗是前日(9日)抵港，分別為3宗QR818、3宗TK083，及1宗CX104。另有16宗在酒店檢疫的第3至第6日期間發現。

在學校方面，今日有3,509間學校復課，呈報的確診個案中包括18宗經快測確診、6宗經核酸檢測確診。個案有5宗病例來自幼稚園或幼兒中心、9宗來自小學、10宗來自中學，有2宗個案來自同一家庭。另過去7天有3間學校有2宗個案，初步調查沒有相關。