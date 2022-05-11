六旬漢接種疫苗2周內離世　15歲仔打針後胸痛疑心肌炎

再有1名長者接種新冠疫苗後死亡！衞生署今日(11日)公布，截至本周日(8日)晚上11時59分的過去1周，署方共接獲25宗涉及曾打針人士的異常事件報告，當中包括1宗曾經於離世前14天內打針的死亡報告，個案涉及1名61歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起；另有1名15歲男子在接種復必泰疫苗後5天內出現胸痛，情況穩定。

根據醫管局資料，上月11日至本周日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有291.4宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有31.4宗。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有10.6宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有1.7宗。此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有120.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有10.8宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

過去1周本港市民合共接種了約1,626萬劑新冠疫苗。已接種最少1劑疫苗的市民約665萬名，佔全港12歲或以上人口的92.9%。衞生署共接獲7,456宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括101宗涉及曾經於離世前14天內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。