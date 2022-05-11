青衣2中學生被控校門縱火　其中1人表證不成立獲釋

青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學前年先後遭人用伸縮棍破壞多道玻璃校門，以及遭淋潑汽油和投擲燃燒物。2名當時在該校就讀的男學生涉事被控縱火及刑毀等3罪。案件今天（11日）於區域法院續審，控方在中段陳詞時表示同意，並沒有表面證供針對首被告的刑毀及在公眾地方管有攻擊性武器2罪，辯方則指包括縱火罪在內都沒有表面證供。最終法官裁定首被告3罪均表證不成立，毋須答辯可即時釋放。至於次被告的縱火罪則表證成立，次被告選擇不作供自辯，法官遂將案件押後至5月26日作結案陳詞。

2名被告依次是張凱傑（17歲）及關昊侃（19歲），同被控一項縱火意圖危害他人生命罪，指他們於2020年7月24日，用火損毀青衣樂善堂梁植偉紀念中學的花槽、牆壁及正門，以及意圖藉此危害他人的生命，或罔顧他人生命是否會受到危害。張另被控一項刑事損壞及在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同年5月25日，與另一人損壞該校正門，及在該校外管有2支伸縮棍。

控方早前傳召被告同校一名男生鄭梓健作供，而該男生早前亦涉及本案被控，但其後獲控方撤控，並出庭指證2名被告。惟他作供時，稱對2被告沒有印象，更指對於當晚中學發生火警「唔係好記得」。

案件編號：DCCC 291/2021