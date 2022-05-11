4高層職位開放招聘　包括創科署長及體育專員等

現時首長級公務員約1,500名，佔公務員整體0.7%，有聲音指應檢視其選拔聘任機制。政府今日(11日)向立法會提交文件，指首長級公務員的空缺主要透過內部晉升填補，或由其他職系的公務員調派擔任，但經檢視目前制度下，首長級的空缺會進行內部或公開招聘，包括創新及科技署署長、政府資訊科技總監、副效率促進專員及體育專員等4個職位。

公務員事務局提交的文件指出，政府物色了4個在年內將會出缺而相對適合開放的首長級職位，將該等職位納入試行計劃進行公開招聘暨內部聘任。並會將創新及科技署署長、政府資訊科技總監、副效率促進專員的招聘建議諮詢公務員敍用委員會。另一個計劃 開放的職位是民政事務局轄下體育專員，民政事務局現正研究該職位的填補安排。公務員事務局會待政府架構重組後與相關的政策局跟進開放該職位的事宜。

政府早前已經在新選拔聘任機制的框架下，為公務員學院院長及政府新聞處處長2個部門首長職位進行招聘，有關公務員學院院長的招聘工作已進入最後階段，人選預計在5月或6月內公布；至於政府新聞處處長早前已經透過內部聘任方式為該職位展開招聘，相關的選拔及聘任工作仍在進行中。政府強調首長級公務員職位，始終需要有質素的中高級公務員接班。