消炎口服藥含未標示西藥成分　衞生署籲停服

屯門一間持牌藥房所賣的一款名為「百痛敵2X」的口服產品，近日經政府化驗所檢驗後顯示膠囊及藥片分別含有未標示受管制的西藥成分「吲哚美辛」及「地塞米松」，有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。衞生署今日(11日)呼籲市民，切勿購買或服用上述產品。

衞生署今日對上述藥房展開行動，一名26歲男子因涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕，該署目前正繼續調查。根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

「吲哚美辛」屬非類固醇消炎藥，用於消炎止痛，其副作用包括腸胃不適、惡心和胃潰瘍等。「地塞米松」是用於治療炎症的類固醇藥物，其副作用包括有滿月臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。衞生署會就檢控事宜徵詢律政司意見，並將相關個案轉介香港藥劑業及毒藥管理局，以考慮是否需要採取紀律行動。市民可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。