涉淘大衝突被控非法集結等　7男准保禁足再訊

2019年9月14日有大批人士到淘大商場集會，期間與意見不合的市民發生肢體衝突，多人被捕。7名青年被控於當日在九龍牛頭角淘大商場一帶，參與未經批准集結、襲警等罪。4宗案件今日(11日)在觀塘裁判法院首次提堂，各被告暫毋須答辯。主任裁判官錢禮應辯方要求，將相關案件分別押後至6月29日至7月13日再訊，以待辯方索取法律意見和文件，各被告獲准以2,000至5,000港元保釋候訊及須居於報稱地址。

首案2名被告為侍應劉佑煒(27歲)及保安員萬展超(29歲)。劉被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪；萬被控一項參與非法集結罪。案件將押後至7月13日再訊。第2案被告為學生朱永業(26歲)，被控企圖阻撓及襲擊在正當執行職務人員兩罪。案件將押後至6月29日再訊。第3案2名被告為送貨員郭卓其(19歲)及室內設計師張偉保(34歲)。郭被控一項襲擊在正當執行職務的警務人員；張被控阻撓在正當執行職務的警務人員罪。案件將押後至7月6日再訊。第4案2名被告為學生李家樑(20歲)及程式設計師范子禮(31歲)。李被控一項參與非法集結罪；范被控抗拒在正當執行職務人員兩罪。案件將押後至7月13日再訊。

案件編號：WKCC 659-662/2022