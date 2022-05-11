「起底」男涉披露立法會議員個資被捕　曾煽動襲擊選舉主任

自2019年6月起，網上湧現大量「起底」行為，受害者的個人資料被公開後，連同其家人受不同程度滋擾，例如用作貸款申請、器官捐贈及公用登記等，當中更有人發表暴力性言論，意圖煽動他人進行襲擊或破壞，情況令人擔憂。今年3月，警方再發現「起底」行為，有人在社交平台披露超過70名立法會議員及數名警員的資料，內容包括姓名、身份證號碼、出生日期、電話號碼、住址及辦公室地址等；涉事者亦被揭發於2020年7月、立法會選舉前夕，在同一平台發表具煽惑性的言論，揚言以「掟汽油彈」等方式襲擊選舉主任。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察鄭澤仁表示，警方經深入調查後，鎖定一名目標人物，並在今午(11日)聯同個人資料私隱專員公署展開行動，於深水埗區拘捕一名報任保安員的23歲男子，涉嫌「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」及「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」，並檢獲一部手機。被捕人士正被扣查，警方正追查相關資料來源，不排除有更多人被捕。

私隱公署高級個人資料主任盧迪凡稱，《個人資料(私隱)(修訂)條例》已在去年10月8日生效，目的主要是打擊「起底」罪行，當中賦予專員行使調查權和檢控權，亦讓專員擁有發出停止披露通知的權力。今次案件中，署方已根據規定，向有關平台的營運商發出上述通知，要求移除涉事訊息，以盡量減低對受害人的影響，呼籲市民切勿以身試法。鄭澤仁補充，由2019年至今，警方一共調查123宗「起底案」，當中拘捕23人，有4宗案件已完成司法程序。