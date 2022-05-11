沙頭角禁區有望下月開放予本地團　旅行社料每人收費300元

部分沙頭角範圍現時仍被列為禁區，一般市民不能進入。為配合北部都會區，建立大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈，消息指，下月3日將開放沙頭角碼頭一帶，該碼頭可遙望約20米外的深圳。當局期望屆時遊客可坐船到鴨洲、吉澳、印洲塘及荔枝窩等的附近外島遊覽，初步計劃逢周末及公眾假期開放，每次分2個時段，每時段容納3團，每團最多30人，即1天上限180人。

旅行社營運總監崔定邦預料沙頭角本地團有可為，每人收費約200至300港元，他又指，由市區到沙頭角碼頭，再到這些外島，比現時由馬料水碼頭出發為快，他相信大部分港人未曾去過去沙頭角墟或從未試過在沙頭角望向中英街，認為是有趣的體驗。

有關計劃推出半年後，當局會視乎首階段情況及邊境保安後，再計劃開放中英街以外的沙頭角墟，至於將來會否開放中英街，當局會研究要否設一地兩檢才能成行。旅遊界議員姚柏良認為在中英街設一地兩檢的模式繁瑣，亦令中英街失去原味，他建議設簡單證件，讓旅行團成員可持證參觀，當遊覽沙頭角，以至周邊的吉澳、鴨洲及印洲塘海岸，甚至去深圳大鵬灣及鹽田參觀活動，都可自由出入。但有環保組織擔心進一步開放沙頭角，會為當地居民帶來困擾，亦會為外島的生態環境帶來壓力，促請政府加強監察及適時調整。