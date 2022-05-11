遊艇「宅渡假」搶手　住兩晚索價逾萬元

新冠肺炎疫情下，本港酒店業引申出「宅渡假」(Staycation)生意，連帶受疫情影響的遊艇也加入分一杯羹，早年，在台灣已興起遊艇住宿這一門生意，客人主要是觀賞花蓮及宜蘭一帶的海岸優美景色，而本港的遊艇住宿，所提供的設施與酒店客房無異，房間、浴室及露台等一應俱全，賣點較酒店更為吸引，如近距離享受海景及可以多人享用等，惟收費較一般酒店房間昂貴，兩晚住宿逾萬港元，出租的遊艇聲稱是讓客人體驗漁村文化，並不可作住宿用途，惟事實已觸犯法例。

東網記者在網上找到其中一間提供遊艇住宿的網頁，有5款不同風格的遊艇供選擇，如經典復古、日本和風及亞洲品味等等，船上提供4個睡房、2個浴室、客廳、開放式廚房及提供燒烤爐的天台等設備，最多可住14人，而收費是據客人數目及周末入住而釐訂，以周末計，如2人入住，每晚4,390港元起；3至5人入住，每晚5,190港元起；14人入住，每晚9,240港元，愈多人入住，每人平均收費愈低。

有關網頁強調是「船屋體驗」，讓客人感受漁村文化，網頁指出有關船屋租賃不可作住宿用途，只是讓客人租用整個船屋作遊樂用途，記者嘗試以3至5人租賃兩晚計，今個月多個周五及周六日子已預訂爆滿，預訂6月下旬的周末2晚，索價10,380港元，以4人計，平均每人收費約2,600港元，而且還不包括膳食，有關遊艇相信是停泊在香港仔避風塘內，並不會駛出海，而客人出入亦要自行聯絡駁艇。據《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》規定，遊樂船隻的船東或承租人，只可使用船隻純作遊樂用途。在香港水域使用遊艇作居住用途，即屬違法，最高可被罰款1萬港元。