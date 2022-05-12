男士染HPV盛行率達6成半　醫生籲及早治療助減低風險

人類乳頭瘤病毒(HPV)並不只會影響女性，男士同樣有危機，目前已知的HPV有逾200種，男女一生中有高達8成感染風險。有研究顯示，男士感染HPV的盛行率高達6成半，一旦感染，患者有機會出現生殖器濕疣，且男性較易出現反覆感染現象，因此癌變風險亦會較高。曾有5旬漢患上肛門癌後延誤求醫，確診時已屆晚期，患者更因大便失禁而需永久穿成人紙尿片，醫生呼籲及早預防和治療有助減低風險。

衛生署統計顯示，2019年本港男性患濕疣有1,233宗，患者人數為女性的2.8倍。臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌表示，男女一方且若有性生活，即使只有一個性伴侶，感染HPV的風險亦達6成，即使使用避孕套，也不能百分百預防感染。人體雖可依靠免疫系統擊退部份HPV，但有研究發現男性的「血清抗體陽轉」即產生抗體的比率較低，故男性較易反覆感染。現年50多歲的患者蕭先生(化名)表示，最初只感肛門痕癢和有突出物，由於患處私密，他一直無求醫，誰料病情急劇惡化，短短4至5個月內已有大便失禁的情況，求醫後得知是肛門癌、且屆晚期，癌細胞擴散到骨骼、淋巴和肝臟，肛門腫瘤更擴張至約6厘米大，無法控制排便，身體也有異味，病心令他身心受創。經放射治療和化學治療後，雖盡量減慢腫瘤惡化，但肛門口擴大後，已沒法縮小，大便失禁而令他需永久穿成人紙尿片。

蕭先生的病源便是HPV，該病與多種疾病有關，除了為人熟知、女性常見的子宮頸癌外，男性也有機會患上生殖器官濕疣(俗稱椰菜花)和肛門癌等。有研究分析多國男性在20至44歲的多個組群中，整體男性生殖器官HPV感染的盛行率高達65.1%，即每兩名男性，便有一位是HPV感染者。謝表示，患上生殖器官濕疣的男性，最常見的病徵包括陰莖、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒。此外，患上生殖器官濕疣的男性，至少復發一次的風險高達44%，兩次復發的有22%。他提醒，大眾應提高及早預防HPV的警覺性。