越南幫偷車爆竊擸13萬元電線逃捕　警天水圍追至元朗擒人

元朗刑事部聯同天水圍特遣隊，昨日(11日)凌晨3時半於天水圍廈村路一帶進行反爆竊行動，期間發現一輛密斗貨車於一貨倉駛出。當貨車駛至田廈路近屏廈路交界，警員示意司機停車接受調查，惟該車突然逆線駛入屏廈路往元朗高速公路，並向十八鄉路逃去，在場警員尾隨追截。警員追至元朗鳳翔路，見貨車男司機及一名男乘客落車逃走，企圖逃離現場，其中男乘客被警員成功截獲就擒，司機趁機逃去。

其後，警員於貨車車斗內發現另外2名男子，並搜獲一批完好的電線及一批爆竊工具。經查核涉事貨車資料揭發為報失車輛 ，而其時所掛車牌及行車證與車輛登記資料不符。警員及後在元朗大旗嶺一村屋尋回一度逃脫的貨車司機，並將其制服，4名男子俱為越南籍人士(29至45歲)，其中2人持「行街紙」，其餘2人持香港身份證；俱涉嫌危險駕駛，爆竊、擅自取去交通工具及行使虛假文書被捕。

經初步調查，相信被捕4人在廈村路一貨倉進行爆竊，並偷去上址一批約值13萬元的電線，該批電線亦於貨車內悉數起回。案件交由元朗警區重案組跟進，被捕人士仍被扣留調查。