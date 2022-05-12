魚骨形碼頭泊位免混亂　《東方》獻藍圖　港府懶得理

本港約有一萬艘遊艇，再加上漁船、小型舢舨、第4類別船隻（即遊樂船隻）等，令避風塘泊位需求殷切，估計至2030年，本港遊樂船隻對避風塘、避風碇泊處及遊艇會泊位需求高達306公頃，而本港泊位短缺面積將增至逾75公頃。

《東方日報》早於2020年6月向當局獻藍圖，建議倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置如「魚骨形」的碼頭泊位，其後又因應避風塘火劫提出加強版藍圖，惟港府一直置若罔聞。

本報於2020年6月建議，港府應設置如魚骨形的碼頭泊位，既能增加泊位數量，又能提高對船隻的保護及近岸設施管理，同時有助加強執法、糾正亂象，並認為大埔吐露港海灣為適合的選址。

2021年10月，香港仔南避風塘發生火警，東方藍圖再就魚骨形碼頭泊位作出4大補充，即泊位之間需有一定距離，以便滅火輪可暢通無阻下進入火警現場；同時增設消防警報系統，內有自動灑水設備，一旦發生火警，系統會自動灑水，撲熄火警；並連接警報系統，火警發生時會直接接駁消防處控制室，該處可即時派出滅火輪到場，並可即時抽取海水救火；而現場亦增設扶手，讓船上人士可靠着扶手逃生，減少傷亡。