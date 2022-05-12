兩晚盛惠逾萬元　遊艇「體驗」賺到笑

疫情下「宅度假」（Staycation）盛行，連帶受疫情影響的遊艇亦分一杯羹。早年在台灣興起遊艇住宿這一門生意，客人主要是觀賞花蓮及宜蘭一帶的海岸優美景色；而本港的遊艇住宿，所提供的設施與酒店房無異，房間、浴室及露台等一應俱全，賣點較酒店更為吸引，如近距離享受海景及可以多人享用等，惟收費較一般酒店房間昂貴，兩晚住宿逾萬元，出租的遊艇聲稱是讓客人體驗漁村文化，並不可作住宿用途。

本報記者在網上找到其中一間公司的網頁，有5款不同風格的遊艇供選擇，如經典復古、日本和風及亞洲品味等等，船上提供4個睡房、兩個浴室、客廳、開放式廚房及天台燒烤爐等設備，最多可住14人。收費是據客人數目及周末入住而釐定，以周末計，如兩人入住，每晚4,390元起；3至5人入住，每晚5,190元起；14人入住，每晚9,240元，愈多人，每人平均收費愈低，惟該公司亦聲稱不提供住宿用途。

有關網頁強調是「船屋體驗」，讓客人感受漁村文化，船屋租賃不可作住宿用途，只是讓客人租用整個船屋作遊樂用途，記者嘗試以3至5人租兩晚計，今個月多個周五及周六已預訂爆滿。預訂6月下旬的周末兩晚，索價10,380元，以4人計，平均每人收費約2,600元，還不包括膳食。

而坊間也有不少做遊艇活動的公司提供遊艇住宿，除遊艇外，更有帆船選擇，上船地點可選屯門或西貢，目的地可選深水灣、淺水灣及南灣等，可以過夜，收費高達25,000元，只限6人，備有船長及船員，以及船上的住宿及音響等設施。