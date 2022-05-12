東方日報A1：遊艇非法民宿　霸泊位恐一鑊熟

去年下半年發生最少3宗避風塘遊艇火警，有漁民反映懷疑與經營海上「宅度假」的遊艇民宿有關，而近年經營民宿的遊艇霸佔避風塘的大量空間，導致摩擦及矛盾。運輸及房屋局局長陳帆表示，海事處過去5年共檢控了27宗遊樂船隻作非遊樂用途個案，當中8宗與遊艇民宿有關，若一經定罪船員及船長等每人罰款一萬元，有議員嘲諷罰款太少「一萬元當交租都抵啦」，狠斥阻嚇力不足，再加上執法不嚴，對霸佔停泊位問題視而不見，令避風塘亂象橫生，變成危險地帶。

陳帆昨在立法會大會回應議員質詢時表示，法例規定遊樂船隻只可作遊樂用途，住宿用途一律違法，一經定罪，每人可罰款一萬元，而海事處在去年12月分別在筲箕灣避風塘和香港仔避風塘「放蛇」，發現有兩艘遊樂船隻進行賓館用途，已經作出檢控，而過去5年，海事處共檢控27宗使用遊樂船作非遊樂用途的個案，其中8宗與遊艇民宿有關。

漁農界議員何俊賢亦指香港仔避風塘有各類型船隻，管理混亂。自從疫情開始，不少遊樂船隻違法提供船上民宿，一晚收費約3,000元，因此即使被政府巡查罰款一萬元亦微不足道。而遊樂船隻增加，亦開始與漁民爭位停泊，若出現碰撞，理虧的定必是漁船，動輒賠償過萬元。他又指避風塘一直存在社團人士霸佔停泊位後勒索船主交錢的問題，政府卻置之不理，令漁民受到欺壓。他要求政府規劃各類船隻的停泊位置，讓漁民也能公平及安全地上船，而不是只有遊艇才能使用避風塘。

針對罰則問題，議員謝偉俊指在樓價高的情況下不少船主選擇在船上居住，而罰款只是一萬元，形容「當交租都抵啦」。他指有人在避風塘霸位，之後要求船隻付款泊位是人所皆知的事實，要求政府加強執法。

另一議員李世榮亦指有不少西貢漁民反映避風塘管理問題，認為政府執法不足，要求政府確保漁民或最需要停泊位的船主，能有效使用泊位。批評政府往往只說出漂亮數字，就好像單車泊位數量再多，亦有不少車位泊滿死車。

陳帆則指出，根據法例，所有本地船隻都可以進入避風塘，並無劃出水域供不同船隻停泊，但海事處2018年在觀塘避風塘進行先導計劃，開設分區停泊，未來將會探討在香港仔避風塘進行分區停泊，將繼續與漁民溝通。針對泊位不足的問題，他指政府每5年會進行避風塘泊位面積需求評估，對上一次2017年的評估顯示泊位足夠，而最新的報告已經展開，將會在今年下半年完成。

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