將軍澳創新園AMC開幕　帶動高端生產流程

實現再工業化為香港近年趨勢，香港科技園公司旗下位於將軍澳創新園的先進製造業中心（AMC）正式開幕，佔地逾2.7公頃的中心涵蓋高端知識產權的關鍵生產流程，深入研發及測試認證等高科技範疇，配合亞洲首設的自動化物流中心及智慧物流服務，將帶動「創新製造」（Innofacturing）在香港的發展，並秉持「從研發到製造」來完善整個創科生態圈，為香港先進製造業及再工業化奠下根基，令企業實現由香港設計到香港製造的願景。而進駐租戶則指AMC能夠製造出世界一流的低成本、高品質創科產品，將有助提升產能逾10倍。

香港科技園公司主席查毅超博士指，科技園公司早前將大埔、元朗及將軍澳的三個工業邨重新定位為「創新園」，致力從研發到製造來完善整個創科生態圈，並積極與「官產學研」攜手合作， 配合國家「十四五」規劃的龐大機遇，相信創新製造可進一步帶動香港的新經濟增長，實現「香港創新、香港設計、香港製造」的願景，為年輕人才創造事業發展的機遇。

作為專門為先進製造業而建造的世界級生產基地，AMC總建築面積逾110萬平方呎，每層樓的樓底最少高6米，柱間距離達12米乘12米，提供一個可擴展及高效率的專屬物流服務生產空間，足以容納2,500名創科相關人員同場工作。同時透過先進的生產及檢測流程，實現高增值、小批量、高度訂製及技術創新的生產模式；而全面的運輸、倉存及無塵空間等，有助創新製造企業把概念轉化成優質產品。

AMC地下為亞洲首個融合自動化的智慧物流及生產設備，無人駕駛叉車及機械臂24小時運作，自動化裝卸貨物，提升效率兼省卻人手。而中心的二樓高達9米，設有吊臂可將地下的貨櫃直接吊上二樓，租戶毋須使用升降機分批上落。

現時已有不少租戶進駐AMC，均對自動化物流及提升產能方面深表認同。相達生物科技國際有限公司董事長及首席執行官招彥燾博士認為，AMC內的設備，如承重、防震以及令生產儀器安穩，自動化物流系統令產品生產有Tractability（易處理），對於醫療器械生產是非常重要。在AMC能夠實現香港製造，令產品「落地」，其中新冠抗原快速測試劑去到量產階段，4月份生產逾3,000萬枝，期望能夠透過工業4.0的趨勢，在香港製造世界一流，但低成本，高品質的生物科技產品。

至於盈宗製藥有限公司董事郭姮菁就稱，現時廠房有3條生產線，進駐AMC將提升至8至10條，預期產能提升10多倍。公司認為AMC是個穩定的生產基地，配合自動化及採用人工智能生產，可以更穩定地投產團隊開發的新產品，將積極爭取包括來自海外的長期及大額訂單。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，AMC針對工業界的多個「痛點」設計，自動物流中心等設備是亞洲首創，在實際操作及規模上均完勝傳統工業大廈。以往工業邨年代要公司自行興建廠房，涉及大量資金及時間，AMC提供相當於工廠的配備，省卻大額資金後，令不少廠商重新考慮在港設置生產基地。他預計今年底將進駐及洽談中的公司約10間，目標為出租一半樓面空間，適合初創企業等不同規模公司。

香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士則指，AMC無論在硬件及軟件上都能滿足不同產業，當中的高效廠房，提供工業三相供電，危險品倉庫亦合乎消防條例，一般工廈未必取得相關牌照或需申請經年；AMC設有平坦度極高的地面，B級防震，每層有15至25Kpa承重量，令高精密儀器都可以放置並使用，亦配備防靜電環氧樹脂地板供租戶選擇。

姚又指，在軟件上，為配合由研發到生產，AMC提供佔地34,000平方呎的Proshop（共用平台），預期年底至明年初投入服務，設有一條生產線，可讓租戶在無塵車間裏進行小規模生產，營運商會教授初創公司及工程師如何生產，確保可靠性、品質以及成本控制，讓這些公司在AMC真的做到數百至數千件產品來說服投資者；中心亦會提供最少為期6年的租約，讓進駐的公司有足夠時間部署及更安穩發展；同時特區政府已邀請科技園公司開始構思興建第二個先進製造業中心，其中一個構思方向是讓食物製造業進駐，令產業更多元化。