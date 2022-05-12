迷你倉大火案死因庭作多項建議 　消防處成立專責委員會研究落實

2016年牛頭角迷你倉大火，死因庭早前裁定兩名殉職消防員死於不幸，並向消防處、屋宇署、勞工處及迷你倉等作出一系列建議，消防處助理處長郭柏超今早(12日)在電台節目表示，自該宗大火後，已成立跨部門小組，包括負責巡查執法工作，至今已巡查超過1,200間迷你倉，已向959間目標迷你倉發出消除火警危險通知書。

對於當中有221間迷你倉營運者，未有遵從有關通知書，處方已向部分營運者提出檢控，已完成49宗執法行動。郭強調，若處方透過廣告等渠道，得知有新的迷你倉經營，處方亦會主動巡查。對於法官提出的多項建議，包括全面檢討消防處內部訊息傳遞機制等，郭說，處方已成立由助理處長級別領導的專責委員會，全面仔細研究如何落實建議。

亞洲迷你倉商會社區活動、贊助和營銷部總監黎貝瑩今日在電台節目稱，消防處及屋宇署現行相關規管很嚴格，若引入發牌制度，或會製造更多程序，她認為最有效打擊不合規格迷你倉的方法，是讓消費者知道如何選擇安全的迷你倉。她又提到，商會近年發起認證計劃，若迷你倉經營者能符合消防處及屋宇署規定，並通過認可人士實地檢查，就可獲發認證，每3年續期一次。她說，若期間有關營運者遭消防票控，會被暫時剔除在認證計劃外，直至重新符合當局要求，她相信有關做法有助消費者選擇安全迷你倉。