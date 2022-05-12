招標及採購制度引「割喉式入標」　議員批造成安全及超支問題

政府招標制度被指過分注重價低者得，漠視質素，導致不少工程延期，甚至引發安全問題。立法會今(12日)討論「改革招標制度，扶助本地企業」的議員議案。提出議案的建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，過於着重招標價錢容易造成「割喉式入標」，造成惡性競爭以及影響服務質素，低標會造成高標甚至超支，種種額外索償最終令納稅人得不償失。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，如個別評分太低不會中標。

謝偉銓指「割喉式入標」的不合理水平影響產品服務質素，導致工程「爛尾」及追加開支，有項目的開工入標價愈壓愈低，工程質素下降令進度延誤，甚至造成安全問題。他又指出顧問公司合約質量與收入不成正比，導致行內人才流失，政府相關部門增加人手監管令公務員編制膨脹，變相政府與私人公司「搶人」造成惡性循環。工程界議員盧偉國指，政府向立法會財務委員會提交工程撥款時要同步進行招標，以便工程盡快展開；顧問合約要避免「割喉式入標」，如大幅低價應扣分，避免濫用補償申索的制度。

科技創新界邱達根提出修正案，認為政府採購科技產品和服務的標書中應加入更多支持本地企業的條文，以及在審批制度下提高本地科創企業的評分比率。另一提出修正案的議員黃元山指，招標及採購制度評分應引入環境保護元素和社會效益元素。許正宇回應指議員發言與政府採購方向不謀而合，政府鼓勵大型合約分拆，鼓勵中小企參與，2019年亦已經推出支持創新政策，70%都是技術評分最高者中標；環保產品服務方面，已經要求合乎經濟效益情況下，購買環保產品及服務。