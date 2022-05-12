何栢良倡政府鼓勵長者「溝針」打第3針　提高防疫效果

本港疫情持續緩和，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(12日)在一個電台節目中表示，政府應更積極鼓勵高危一族的長者打加強劑，透過「溝針」提高防疫效果，他指出，60歲以上長者第三針溝針比例不高，部分長者可能怕復必泰疫苗的副作用，惟他認為全權交由長者自行選擇疫苗種類並非最負責行為，醫護有責任清楚交代接種兩種疫苗的安全性及成效，令市民明白溝針效果更好。

另外，現時全球大部分國家或地區逐步放寬防疫政策，9成世界衞生組織地區都已經取消入境隔離甚至檢測要求，惟內地至今堅守「動態清零」方針。日前有報道引述上海復旦大學指，若內地放棄清零政策，可導致160萬人死亡。何栢良就認為，該報道並不準確，因為160萬人死亡的估算，是基於完全沒有其他措施配合，現實並不會發生。研究提出內地有接種加強劑、使用口服藥等不同介入措施，表明單靠任何一種措施，都無法大幅壓低死亡率，需要混合策略介入。隨着大多國家或地區取消入境隔離及檢測要求，何相信世界衞生組織年大會時，會討論全球是否已進入疫情「後大流行」階段。