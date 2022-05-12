去年度護士流失2240人　陳肇始料普通科現短缺　將增醫療學額

公營醫療系統醫護人手長期緊張，在2021/22年度，全職護士的流失率更高達8.2%，相當於2,240人。為紓緩人手短缺問題，食物及衞生局局長陳肇始今日(12日)於網誌表示，按推算普通科護士人手中短期會出現短缺，而精神科護士人手則相對充足，已因應推算結果邀請有關大專院校增加培訓學額，另外亦採取提升撥款和增加培訓容量，以及推動護理專科發展等方法應對人手短缺問題。

陳表示，財政預算案提出2023/24學年起會增加經常撥款至每年額外4億港元，以加強醫護專業人員的培訓，至於在「指定專業/界別課程資助計劃」下亦會增加500個指定名額，資助學生修讀與醫療相關的自資學士學位課程，相信該些措施有助培訓更多專業護士。此外，醫管局會為專科護士提供特別津貼，以及在護理職系中增設副顧問護師職級，為有志專科護理發展的護士提供臨床管理工作以外的晉升機會。

適逢今日為國際護士節，陳肇始趁機向本地醫護以及已離港的內地援港醫療隊成員致謝，感謝內地援港的醫護人員在早前疫情最嚴峻的時刻迅速來港協助，提升新冠治療中心的收治容量，讓更多病人獲得適切治療，又指有信心在大家努力及市民配合下能戰勝疫情，讓生活盡快回復正常。