疫下公共圖書館電子書借閱飆升　最長等逾1年　申訴署主動調查

隨着網絡及電子產品普及，市民較以往樂於閱覽電子書，引致近年公共圖書館的實體書外借量持續下降，電子書使用量呈上升趨勢。有見及此，申訴專員趙慧賢今日(12日)宣布展開主動調查，審研康樂及文化事務署轄下公共圖書館的電子書借閱服務，以迎合市民閱讀模式的轉變，推動本港閱讀風氣。

為應對2019新冠病毒疫情，康文署自2020年曾數度暫停開放公共圖書館及調整服務，例如縮減開放時間及限制館內人數。同時，市民對公共圖書館電子書的需求更大增，其中7個電子書館藏的總使用量由2019年約96萬次，飆升至2020年約340萬次，增幅逾250%。至於申訴專員公署的初步查訊顯示，個別受歡迎的電子書預約借閱人數高達數百人，輪候時間以月，甚至年計。

公共圖書館在2001年推出首個電子書館藏。現時，公共圖書館的電子書館藏已增至12個，涵蓋成人及兒童館藏，供不同年齡階層的讀者借閱各類中、英文電子書，包括有聲電子書。