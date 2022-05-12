涉向同袍索貸款並礙廉署調查　警署警長提堂6.23再訊

廉政公署日前落案起訴一名警署警長，控告他涉嫌於前年5月至去年6月期間，未經許可從3名前下屬及一名前上司索取及接受貸款合共逾42萬港元，並在廉署調查該案期間妨礙司法公正，煽惑其中一名前同袍向廉署作出虛假陳述。涉案警署警長現被控接受利益及欺詐等共13罪，今（12日）於沙田裁判法院提堂，暫毋須答辯。案件押後6月23日再訊，被告獲准以5000港元保釋，期間不准離港及不得騷擾證人，另須每星期到警署報到。

被告黃志明（52歲）被控8項訂明人員接受利益、2項訂明人員索取利益、1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為、1項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件及1項欺詐罪。被告今天沒有律師代表，他表示擬聘請私人律師。控方今申請押後案件，以待進一步調查及索取法律意見，或會新增控罪。

涉及接受利益及索取利益的控罪指，被告身為訂明人員、即警務處警署警長，未得行政長官一般或特別許可，於2020年5月29日至2021年3月6日期間，從伍潤森接受7筆貸款、共約31.5萬港元；於2020年8月4日從謝運滇接受2萬港元的貸款；及於2020年10月15日及2021年4月7日，分別向劉家豪及李金鵬索取1萬及8萬港元的貸款。代理人意欺騙主事人而使用文件罪就指被告作為代理人，於2018年12月17日在一份用以申請退休及以合約條款重行受僱於警務處的債務申報表上，作虛假、錯誤或欠妥的陳述，即他沒有任何未償還債務；及於2020年9月1日向香港警察儲蓄互助社的袁月群，虛假地表示他沒有向其他銀行或財務機構申請貸款，意圖詐騙而誘使警察儲蓄互助社向他提供8.01萬港元的貸款。傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪則指，被告於2021年4月7日至2021年6月28日期間意圖妨礙司法公正，而煽惑、誘使並指示伍潤森就提供貸款的調查，向廉政公署作出虛假陳述。

案件編號：STCC 765/2022