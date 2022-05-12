調查指2成家庭疫下不快樂　母親「無晒Me Time」壓力爆煲

港人生活壓力大，加上新冠肺炎疫情逾2年未止，大感身心俱疲。有機構委託理工大學護理學院進行調查，結果發現約20%受訪家庭稱「過得不開心」，其中母親角色更相對顯出焦慮，估計與疫情下需看管孩子的時間增加有關。

社企「香港開心D」於今年3月21日至上月3日委託進行調查，共收回1,633份回應，以10分為滿分，今年家庭開心指數為6.98分，而個人開心指數則為6.59分，分別較去年的7.26分及6.81分為低。調查又發現，開心指數與「收入」、「感情狀況」息息相關，以收入約6萬港元以上人士為例，其個人開心指數平均分為7.27，而收入1.5萬港元以下人士只有6.37。另外，屬已婚人士的開心指數有7.33分，相對單身人士6.53分為高。

負責研究的林清教授表示，疫情下市民受訪者留家時間多了，但爭執亦有所增加，故在「感激各人為家庭的付出」一環的得分錄得下跌。他亦建議部分收入較少的家庭，盡量與家人溝通，並分擔家務，作為丈夫亦可多讚美妻子，透過以上愛的語言，提介開心指數。