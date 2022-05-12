612基金信託人何秀蘭獄中被捕 被指勾結外國勢力 累計5人涉案

在2019年反對修訂《逃犯條例》期間成立的「612人道支援基金」，被批為「黑暴基金」，並於去年停運。基金4名信託人，包括前嶺南大學學者許寶強、藝人何韻詩、前主教陳日君、前議員吳靄儀，分別於前日(10日)或昨日(11日)被捕。消息指，涉前年6月4日參與非法集結而正在羅湖懲教所服刑的另一基金信託人、前議員何秀蘭今日(12日)亦再被捕。

他們涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反《港區國安法》第29條。此外，警方亦向法庭申請傳票控告上述人士及另外1名37歲男子，涉嫌沒有遵循《社團條例》要求，為612基金作出註冊，據了解37歲男子為基金秘書、社民連成員施城威。據悉，警方掌握多名612基金捐款人及組織資料，並正在調查。

警方國安處去年9月指正調查612基金涉嫌違反《港區國安法》及其他香港法例，並向法庭取得「提交物料令」，要求612基金及協助處理資金往來的真普聯提交該基金的資金往來，及捐款人資料等，以調查當中是否涉及勾結境外勢力。保安局及後指國安處已收到相關機構的回覆，會就其答覆研究後續跟進行動。