調查指87%護士工作量有增無減　部分現嚴重偏頭痛

今天(12日)是國際護士節，有機構公布一項「護士在新冠肺炎疫情下的工作壓力」調查，受訪的234名護士有7成在公立醫院工作，結果發現自疫情以來，87%護士工作量有增無減，當中3成人的工作量增加1倍以上；而感到緊張、不安及壓力等程度，若以10分滿分計算，平均高達7分；更有8成護士出現精神壓力徵狀，如肩頸背痛、感煩躁憤怒、失眠等，及有7成護士曾出現頭痛，當中不少人有偏頭痛嚴重情況，思考及體能活動等方面受影響，惟相關人士只有1成人會求診。

曾於公立醫院工作8年的在職護士何姑娘指，人行後約3年已開始出現偏頭痛，隨着工作壓力愈大、輪班情況愈頻密，情況愈來愈嚴重；最初她服食止痛藥止頭痛，惟治標不治本，病情漸漸影響工作及家庭，最嚴重時一星期會出現3、4日偏頭痛，發作時間長，估計原因是疫情下工作量加倍，加上要照顧嬰兒，工作及家庭壓力瀕臨崩潰，怕工作時因病出錯，回家後亦要休息，沒心力照顧家庭和小朋友。直至嘗試注射了偏頭痛預防藥物約半年，病情大為好轉，加上換了工作環境不用輪班，生活終回復正常生活。

中大醫院腦神經科專科醫生區頴芝指，偏頭痛是全球常見疾病的第3位，全球患約有10億患者，其中以35至39歲人士患病率最高，成因暫未有確切結論，估計與遺傳及環境有關。而本港的偏頭痛患病率約12.5%，推算有近百萬港人患偏頭痛，發病年齡中位數為25歲。區建議可注射新一代藥物CGRP單株抗體，因副作用較少，亦可用維他命B2、褪黑色素，甚至做運動及放鬆訓練等方式治療。