立會通過改革招標制議案　議員批當局無足夠政策扶助本地企業

立法會今日（12日）續開大會，通過建測規園界議員謝偉銓的「改革招標制度，扶助本地企業」議案，而議員邱達根及黃元山的修正案亦獲得通過。多名議員發言期間，都批評政府過往未有足夠政策支持本地企業。其中議員陳克勤指，立法會派發給議員使用的環保鉛筆，仔細一看會看到簡體字，證明是在內地生產。他引述立法會秘書處稱，內地生產的環保鉛筆約30港元100支，平均3毫一支。他指出，其實本港亦有環保鉛筆生產商，政府部門採購卻因為價低者得，而選擇其他地區的產品，而不是支持本土企業。他指香港的環保政策只有回收，再造後因為價格貴，沒有人採購，自然放棄再做，要求政府帶頭採用本地環保物質，相信即使要多花少許金錢，香港市民亦會支持。

議員梁美芬則表示，她曾任環保促進會主席及香港世界貿易組織 (WTO)中心創辦人，WTO各地成員的政府都有採購政策去鼓勵創科行業，不明白為何香港沒有採購政策去支援。她認為，為了香港本地的數據安全及創科行業的發展，政府軟件系統應「兩條腳走路」，不可以完全依賴外地產品，應增加採購香港本地研發的技術及內地的優質科技。法律界林新強亦認為應支持本地企業，要求政府準備好，若外國繼續加強制裁香港並撤資，本地將沒有足夠人才，則應培育本地人才和企業發展。

不過，議員邵家輝對完全否定價低者得作用的說法有所保留，協助扶持本地企業的同時，香港作為世界貿易組織的成員，要留意會否讓其他國家感到排他們於外，始終香港是一個國際城市，過去不少產品都是由外地引入來港。他又認為價低者得的做法行之以久，大原則上沒有太大問題，只是大型政府工程上，亦會考慮公司質素和創新元素，因此他認同謝偉銓所指的降低價低者得比例，但不應完全取消價低者得。發展局副局長廖振新發言時則表示，評審書不是價低者得為準則，會評估創新、創意、可持續發展等因素。他又稱，為避免低價搶標有剔除價格過低者，過往3年工務工程和建築合約分別有4成及6成由非最低價者投得，發展局會不斷優化機制及持續檢討相關制度。