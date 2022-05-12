涉民主派初選案還押　林卓廷高院申保釋押後明天判決

47名發起或參與前年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付到高院審理，當中有34名被告要還押候訊。其中一名被告、前立法會議員林卓廷，今天（12日）向高院原訟庭申請保釋。國安法案件指定法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，押後至明天（13日）早上宣布判決，期間林須繼續還押。

林卓廷另涉披露元朗7‧21事件一名受調查警司的身份資料，而被廉政公署控告共3項披露受調查人身份罪。經審訊後他被裁定罪成，於今年1月被判處監禁4個月，料現已服刑完畢。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。他們當中有13人現獲准保釋，分別為楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、黃子悅及陳志全。其餘被告則須還押。另外，鄒家成和余慧明一度獲准保釋，但因違反保釋條件要再度被還押。

案件編號：HCCP 138/2022