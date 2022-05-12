港大推「九折」彈性收生　DSE僅一科失手　仍有望入讀

文憑試即將完結，考生開始要考慮升學出路。香港大學今日(12日)公布，今年聯招的彈性收生安排，考生在中英2科語文及2科選修科，任何一科未達3級，而其他科目優異，仍有機會入讀港大，但失手科目不能低於2級，而他們報讀的課程所持的總分數將會被「打九折」考慮，換言之失手的考生可酌情豁免「3322+33」的最低入學要求。

透過聯招報讀港大的DSE考生，其成績必須符合「3322+22」的最低入學要求，即中、英文科及2科選修科達到3級，數學及通識科達2級。在新安排下，考生以往成績要達3級的科目，任何一科失手而成績不低於2級，其報讀課程的總分數就可被「九折」考慮，而考生需要將課程放在首三選擇(Band A)，並須面試。

若一DSE考生6科總分為38.5分，而中文科只得2級，英文及地理科獲5**，而他報讀的心儀課程A(計算最佳6科）已通過課程面試，而考生打九折後分數為34.65分，他心儀的課程的預計收生分數為33分，在此安排下，考生仍會被考慮。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，有關安排沒有名額限制，並適合於所有課程，惟部分課程若對DSE某科要求較高，而考生此科「失手」，就未必適合以此安排入學。