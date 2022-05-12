中西區西環邨涉播疫風險　下午3時半起圍封強檢

政府今日(12日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J 章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午3時半起限制在中西區西環邨，內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日(13日)上午約10時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

發言人表示，政府審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。當局將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。除了上述指明人士外，任何於本月6日至12日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在後日(14日)或之前接受強制檢測。

有關西環爆疫情況，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會表示，當區污水檢測數值相當高，污水樣本來自幾幢大廈，所以政府正進行圍封強檢，同時分發快測包予附近地區人士。