今增294新冠確診　包括40宗輸入個案　紅磡桌球室疑爆疫

第5波新冠肺炎疫情未平，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(12日)新增294宗確診，包括40宗輸入個案，另再多一名94歲患者離世，第5波累計1,195,034確診、9,143人病亡。紅磡馬頭圍新旺會桌球室疑有爆發並出現傳播，4名患者曾同時到訪，逾150人需要強檢。本港今日有14宗學校呈報確診個案，涉及13名學生及1名教職員，來自13間學校。

輸入個案分別尺自18宗經核酸檢測確診，22宗經快測呈報。本港再多兩宗BA.4個案，都是在機場找到，一位是5月6號由埃塞俄比亞抵港，另一位是5月7日美國經日本抵港人士。另再多4宗Omicron BA.2.12.1輸入個案，相關病毒累計個案增至11宗。4名經核酸確診人士，包括11歲在泰國經新加坡於4月28日抵港，4月9日前曾在泰國確診。另一名25歲男士於4月29日由澳洲抵港，3月23日曾確診；46歲女士在印尼抵港，CT值36，以上3人疑是二度感染個案。

餘下的一名20歲男患者，4月29日美國抵港，本月9日開始喉嚨痛，CT值23，懷疑是本地個案。當局調查發現，他曾與一名菲律賓抵港人士，均於5月9日傍晚至深夜到上址桌球室，懷疑該地點有傳播。調查後再發現有至少2名早前已確診的人士，亦曾於上述時間到訪「新旺會」，包括5月11日確診的23歲男士、5月10日確診的40歲男士，二人均為本地個案，即上述地點同一時段至少有4宗個案。當局已到場調查，並會追蹤當日下午5時至12時曾到訪上址約150人，他們均須接受強制檢測。