北角保母車溜前撞人死因研訊　法醫指5死者均多處受傷

2018年12月10日下午，北角長康街、英皇道及熙和街一帶發生車禍，一輛保母車沿斜路溜前衝入人群，造成5人死亡。死因庭今天（12日）就事件繼續研訊，負責撰寫醫療報告及解剖5名死者屍體的醫生及法醫作供，總括來說5人的直接死因都是多處受傷，其中1人當場死亡，2人有被車輛輾過的痕迹，還有1人因臥床引發肺炎。

死者之一的楊文根（男、77歲）送院時並不清醒，除了後腦損傷及肋骨骨折，電腦掃描還發現他有腦出血，醫生安排他進行緊急開腦手術，但手術進行途中楊的心跳停頓，醫生一邊完成手術，一邊為他進行心外壓，但楊並無回復心跳，最終於傍晚離世。負責解剖他屍體的東區醫院病理學科顧問醫生丘斐表示，其死是多處受傷，當中以頭部及腹部最為嚴重。同樣由丘醫生負責解剖的另一名死者Willy Yip （男、89歲、印尼華僑）送院時被發現前額及太陽穴有瘀血，左腦室有流血，醫生認為即使為他做神經外科手術亦無太大幫助，建議進行保守治療。後來Yip的情況愈來愈差，約在1個月後離世。他因多處受傷導致昏迷，並因臥床引發肺炎。

至於另外3名死者，何玉珍（女、80歲）的臚骨、肋骨、頸椎、脊椎等骨折，於意外當場死亡。梁洪（男、83歲）到達急症室時證實死亡，他的胸骨、左右兩邊全部肋骨、兩邊盆骨都骨裂，兩邊肺部有多處創傷及撕裂，反映他曾經被車輾過。陳瑞意（女、70歲）到達急症室時仍有微弱脈搏，她的牙齒碎裂、肋骨骨折、四肢瘀傷，於意外同日曾數度回復自主循環，但又3度心跳停頓，最終於傍晚離世。她的身體雖無車胎紋壓傷，但右腳傷勢最嚴重，法醫推論她可能被車撞跌，後再被車輛輾過右腳。

案件編號：CCDI-1068,1076,1078/2018、CCDI-102,273/2019