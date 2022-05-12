14歲少女疑被輪姦案　事主作供承認當日醉至「斷片」

2名男子涉嫌在3年前，輪流強姦一名年僅14歲的醉酒少女，案件今（12日）在高院續審。女事主供稱，當晚她在友人家飲酒至「斷片」，最後如何返家也印象模糊。她承認部分證供其實是男友或朋友告訴她，再由她轉述給警方，但她肯定當日的侵犯行為是曾經發生，她對此感到「無面」，又飲泣說事隔多年，很難記得事情細節。

本案2名被告依次是鄭宏昊及袁昊琛，事發時俱為18歲。他們分別被控於2019年4月16日在天水圍強姦X。X現年17歲。X在第一次錄影會面中，稱事發時房間一片漆黑，只有次被告強姦她。至今日庭上播放第二次錄影會面，X說，當日首被告也有份施暴，當時房間開了燈，他強行脫去她的褲，將褲掉到地上，然後把陰莖插入陰道，插了數下就離開。未幾輪到次被告入房，同樣用咗陰莖插了她陰道數下。

X今在庭上接受盤問時提到，2018年她的祖母去世後，她的姊姊便選擇輟學，更搬離住處。她於是也跟着停學，當時她尚未完成中二課程。她有空就會與男友或朋友逛街，或到友人住所玩樂、飲酒和食煙，又承認自己有煙癮。辯方指出，X當晚在友人家飲至爛醉，需要由數個人搬她到首被告身上，再由首被告揹她返家。X表示對此沒有印象，坦承當時醉到沒有意識。另外X接納辯方所指，她曾因襲擊罪被判感化令。明天她會繼續接受盤問。

案件編號：HCCC 183/2021