4月中小企業務普遍向好　零售飲食業升幅最大

本地新冠肺炎疫情放緩下，中小企營商氣氛有所好轉。政府統計處今日(12日)公布，4月份中小企的業務狀況按月統計調查結果，中小企業務收益的現時動向指數為48.3，較上月在收縮區域的31.7顯著上升。至於未來1個月的業務收益展望動向指數為53.4。

中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務愈差。按行業分析，所有行業的業務收益現時動向指數皆高於上月，特別是零售業升幅顯著，從21.2升至53.1；飲食業亦由25上升至56.7。進出口貿易業新訂單的現時動向指數，亦由39.7升至46.5，未來1個月的新訂單展望動向指數為50.3。

政府發言人表示，受惠於本地疫情緩和、社交距離措施逐步放寬和新一輪消費券計劃，所有行業的中小企營商氣氛於4月均見明顯改善，尤其是零售及飲食業。整體就業情況亦略為改善。中小企對未來1個月業務情況的看法也轉好。雖然環球經濟前景因通脹高企、地緣政治緊張局勢升溫和主要央行收緊貨幣政策而轉差，但本地疫情減退，加上政府各項支援措施，短期內應能為本地營商氣氛帶來支持。