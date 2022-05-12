婦人觀塘泳池溺斃　死因研訊揭沉水底15分鐘始被救起

七旬婦人於近5年前在觀塘游泳池內的訓練池游泳時遇溺，留醫10天後不治，家屬質疑有救生員失職。死因裁判法庭今天（12日）就事件展開研訊，庭上播放當日泳池的閉路電視片段，顯示死者在1.2米的訓練池與一名泳客相撞之後沉落水底，不見有掙扎，在15分鐘後才被救起。

死者蔡芹菜，終年72歲。她在2017年7月16日下午與孫女在觀塘游泳池一同游泳，其後遇溺，送往聯合醫院留醫10天後終告不治。死者女兒吳玲玲供稱，母親日常生活沒有問題，並引述醫生指母親因肺部大量入水，導到腦缺氧及昏迷。死者外孫女顏涓涓的書面口供指，外婆身高1.5米，雖不暗泳術但不怕水。外婆當日精神與平時無異，兩人在訓練池邊行了3個圈後便各自活動，相約在1個半小時後集合，而外孫女在死者送院後才知道她出事。

救生員潘偉邦供稱，訓練池有2個更台，每個更台有1名救生員當值，另有2名救生員負責巡池，出事時潘就在其中1個更台當值。潘表示救生員在2米高的更台可以一覽無遺，包括池底情況。當日訓練池約有100至200名泳客，他從更台下來交更時，聽到有泳客稱有人昏迷，同時有人將溺者推去池邊，潘便上前為她進行心外壓。不過在另一個更台當值的救生員陳光昊則指，在更台看池底情況其實有盲點，因為陽光及射燈照落水面會有反射。死者沉落水的位置離更台約為3至5米，陳指出，離更台愈近的位置，救生員愈難看清，要刻意「烏低身」察看，但他當時並無這樣做。裁判官質疑，有泳客沉落水15分鐘之久，陳居然也留意不到，陳解釋有很多泳客都會在訓練池練閉氣及潛水，加上死者沒有掙扎動作，故他推論自己即使有留意到死者，也無法判斷她是否遇溺。

當時負責巡池的救生員李永健供稱，他當日當值不久便因肚痛趕去廁所，不知道上司有沒有安排其他同事頂替他的位置。另一名巡池救生員老煒成則表示自己當日有點頭暈，但他沒有告病假，而是選擇上班。死者女兒聞言激動表示「你頭暈就唔好返工啦，點確保佢哋安全」。老表示他巡池主要留意池邊情況，更台同事則較主要負責留意水面情況，因從更台望池底會比較清晰。李老2人都表示沒有留意自己有沒有同伴一起巡池，平時只會留意自己的更份，不會理會工作夥伴的更份，老更表示救生員「好專業，同邊個拍都一樣」。

案件編號：CCDI-712/2017