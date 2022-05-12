涉詐騙24日病假　兼8300元醫療費　清潔工被廉署落案起訴

廉政公署今日(12日)落案起訴一名清潔工，控告她涉嫌於2017年12月至2020年8月期間，以註冊中醫發出的虛假病假證明書及醫療收據，向其時任僱主詐騙暫時喪失工作能力補償，包括病假及報銷醫療費。她已獲廉署准予保釋，以待下周一(16日)在西九龍裁判法院答辯。

陳玉金(59歲)是萬成清潔服務有限公司時任清潔工，被控7項控罪，即6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；及一項串謀詐騙，違反普通法。其中6項控罪指，被告涉嫌意圖欺騙其主事人而使用6張由一名註冊中醫發出的病假證明書以誤導萬成。有關病假證明書載有虛假陳述，指被告曾於病假證明書上註明的日期接受該中醫診治。

餘下一項控罪指，被告涉嫌與上述註冊中醫一同串謀詐騙萬成，即不誠實和虛假地向萬成表示，被告曾於相關醫療收據上所註明的日期，在該中醫的診所接受診治，因而誘使萬成按收據上的收費金額向被告支付款項。廉署調查顯示，被告提交上述6張病假證明書及42張醫療收據，以獲批共24天病假及報銷醫療費逾8,300元。