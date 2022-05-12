天眼直擊：尖沙咀客貨車切線失控　撞毀交通燈狂衝而去

尖沙咀發生驚險車禍。今日下午(12日)近5時，一輛客貨車在吳松街行駛時，懷疑失控剷上行人路，撞冧一個交通燈及一個路牌後，繼續右轉衝往柯士甸道。意外造成途人恐慌，但無人受到波及，涉事姓李(67歲)男司機最終停下客貨車，他安然無恙，毋須送院，警方正調查事故成因。

事故過程大約短短20秒，但多段「天眼」及「車Cam」影片在網上流傳引起注目。綜合相關片段，可見客貨車最初停在吳松街的右線，左線則有車輛陸續前行。適時，有人覷準車流空隙，匆匆驅客貨車切入左線，車輛卻懷疑失控狂飆，撞倒路旁的交通燈及路牌，並且壓過路面殘留的柱身，車身頓時大幅顛簸，頭尾「此起彼伏」，有兩名途人當時距離客貨車數米，不禁嚇得全身一震。

懷疑交通燈的碎片四散零落，客貨車頭冚損毀，隨即繼續前衝，呈U字形兜出一個大彎，朝右駛入柯士甸道。一名身處柯士甸道的途人聽到事故聲響，立刻回頭觀望，目睹客貨車向其衝近，表現得頗為猶豫，似難決定「向左走向右走」。緊急關頭，該名途人決定走向廣東道，他三步併作兩步前衝，直至留意到客貨車駛往同一方向，他才收步避開，客貨車緊接亦駛出畫面外，未有攝下去向。