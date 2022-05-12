屯門醫院殮房爆烏龍　送錯遺體燒錯屍　4職員停職

本港第5波疫情爆發期間，死亡人數急增，導致醫療系統不勝負荷。有消息指，屯門醫院疑有殮房出錯，兩名分別83歲及84歲場的男死者遺體對調，其中一具遺體被送往粉嶺和合石火葬場火化。醫院今晚(12日)證實，殮房昨日(11日)下午懷疑有兩具病人遺體對調，在證實事件時其中一具遺體已被火化，4名殮房職員已經停止執行相關職務。

屯門醫院發言人表示，根據殮房記錄，有兩名離世病人的家屬在昨日早上接近同一時段，先後辦理認領遺體手續。一具遺體原定在醫院告別禮儀室進行儀式後直接運往火化，另一具遺體就送往殯儀館進行儀式。不過及後殮房職員接獲通知，在殯儀館的遺體並非原定的遺體，所以醫院立即展開調查。

事後，醫院昨日及今日均與家屬通話及會面，就遺體被對調深切致歉及致以慰問，並表示會盡力為家屬提供所需協助。院方亦已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告事件，並會成立根源分析委員會調查事件及檢視遺體處理流程。另已提醒殮房職員務必謹慎執行遺體認領程序，加強遺體身份認證。