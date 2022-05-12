嶺大公布未來6年策略發展計劃　校長將榮休寄語學生明辨慎思

嶺南大學今日(12日)公布2022至28年度的策略發展計劃，未來將推動7個策略領域的發展，包括「優化數碼時代的博雅教育」、「增強研究生教育」、「激勵具影響力的研究」、「結合負責任領導能力和全球本地化企業家精神」、「加強大學拓展、校友聯繫和品牌推廣」、「提升校園基礎設施和規劃校園擴建」，以及「深化與大灣區和內地其他地區的聯繫」。校長鄭國漢將於明年8月底任期屆滿後榮休，鄭寄語學生可談政治但要理性表達，要做到明辨慎思。

嶺大7個策略領域發展包括優化數碼時代的博雅教育，即進一步擴大和發展新本科課程，例如創意藝術、文化和創意產業、數碼經濟、大數據、人工智能、風險管理和保險等，亦會探討與其他院校合作開辦雙學位和課程的可行性。另在提升校園基礎設施及擴建方面，嶺大會增建實驗室，供教授音樂、科學和人工智能課程之用，又會興建嶺南坊，並計劃在屯門主校園以外增設更多教學設施。

對於嶺大先後宣布停止代學生會收會費、收回學生會民主牆、布告板等使用權，鄭國漢昨(11日)指並非不承認學生會，只是其會員只佔整體學生的8%，認受性低，故決定收回場地。他又指，過去數年經常與學生舉辦對話論壇，會解答學生問題，又指不少學生是「沉默的大多數」，大多人都不會主動提出不支持學生會的意見。